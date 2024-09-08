Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru. Herkes bunu bekliyordu

Süper Lig’in 5. Haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ı zorlu bir süreç bekliyor.

Önümüzdeki günlerde hem Süper Lig’de hem de Avrupa Ligi’nde art arda maçlara çıkacak olan siyah-beyazlılarda fikstür herkesin canını sıkıyor.

Sıkışık takvim ve Avrupa maçlarının hepsinin ardından Süper Lig’de deplasmana gidilecek olması camiayı düşündürürken flaş bir açıklama geldi.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar yaptığı açıklamada fikstür konusunda TFF’ye başvurduklarını açıkladı.

Mete Vardar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca ilk lig fikstürü çekildi orada bir oynama olmadı. Avrupa maçları daha sonra belli oldu. Hocamız bana 3 gün önce bu konuda taleplerini iletti. Hatay ve Adana Demirspor maçlarını pazartesi oynamak istediğimizi hem yazılı hem sözlü şekilde federasyona ilettik. Beşiktaş taraftarı deplasmanda da çok iyidir. Samsunspor Başkanı Yüksel Bey yanlış anlamasın çok da iyi dostumdur 30 bin kişiden daha fazla sesimiz çıktı”