Beşiktaş'tan Türkiye gündemini sarsacak tepki: “Yüzüne tükürürdüm!”

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Türkiye gündemini sarsacak tepki: “Yüzüne tükürürdüm!”

Beşiktaş Yöneticisi Mete Vardar, 12. haftada Başakşehir ile berabere kaldıkları maçtan sonra hakem Turgut Doman'a çok sert ifadelerle tepki gösterdi.

Beşiktaş Yöneticisi Mete Vardar, RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra hakem Turgut Doman'a çok sert tepki gösterdi. "Ahlaktan yoksun hakem!" diyerek konuşmaya başlayan Mete Vardar, hakemlerin istedikleri takıma kazandırıp istedikleri takıma kaybettirdiklerini ifade etti.

“ÇOCUĞU OLSAM YÜZÜNE TÜKÜRÜRDÜM”

Vardar, “Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım. Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI BİRBİRİNE KIRDIRTIYORLAR"

Mete Vardar yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem. Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler. İnsan utanır! Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor. İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar! TFF değişti, ne değişti?"

"Kazanan takımlar maçtan sonra çıkıyor ve algı için manipülasyon yapıyorlar. Ayıptır!. Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım. Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!"

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