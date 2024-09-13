Beşiktaş’tan yeni sponsorluk anlaşması

Beşiktaş Futbol A Takımı'nın şort sponsoru Bahçeşehir Üniversitesi oldu.

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu boyunca Futbol A Takımının şort sponsorunun Bahçeşehir Üniversitesi olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ülkemizin önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından Bahçeşehir Üniversitesi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma doğrultusunda Bahçeşehir Üniversitesi, 2024-2025 sezonu boyunca Futbol A Takımımızın şortunda yer alacak. Sponsorluk anlaşmasının iki kurum için de hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.