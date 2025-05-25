Beşiktaş'tan yerli operasyonu! 3 milli oyuncu ile prensip anlaşma tamam

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Beşiktaş'tan yerli operasyonu! 3 milli oyuncu ile prensip anlaşma tamam

Bu sezon hayal kırıklığı yaşatan ve önümüzdeki sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, yerli oyunculara öncelik verdi. Siyah-beyazlılar, yurtdışında forma giyen A Milli Takım'ın 3 oyuncusu ile anlaşmaya vardı. İşte o isimler...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak adına transfer çalışmalarına hız verdi. Bu bağlamda Beşiktaş yeni sezonun ilk transferlerini 3 milli futbolcuyla yapmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN 3 YERLİ TRANSFER!

Sözcü'de yer alan habere göre; Bu isimlerden ilki Zeki Çelik. Roma'dan ayrılıp Türkiye'ye dönmek isteyen deneyimli futbolcunun menajeri ve Roma ile görüşmeler sürüyor.

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Beşiktaş'ın bir diğer hedefi ise altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz. 2022-23 sezonu başında 4 milyon euro bedelle Rangers'a satılan Rıdvan Yılmaz ile prensip anlaşmasına varıldı. Beşiktaş geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Rıdvan Yılmaz'ın transferini noktalamak için Rangers ile temaslarını sürdürüyor.

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Beşiktaş'ın son hedefi ise Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan Salih Özcan. Beşiktaş'a yeşil ışık yakan milli futbolcunun bonservisi için Alman ekibiyle pazarlıklar başladı.

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Beşiktaş Yönetimi, en kısa süre içinde 3 milli futbolcunun transferini bitirip KAP bildirimini yapmayı planlıyor.

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