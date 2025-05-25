Beşiktaş'tan yerli operasyonu! 3 milli oyuncu ile prensip anlaşma tamam

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak adına transfer çalışmalarına hız verdi. Bu bağlamda Beşiktaş yeni sezonun ilk transferlerini 3 milli futbolcuyla yapmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN 3 YERLİ TRANSFER!

Sözcü'de yer alan habere göre; Bu isimlerden ilki Zeki Çelik. Roma'dan ayrılıp Türkiye'ye dönmek isteyen deneyimli futbolcunun menajeri ve Roma ile görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş'ın bir diğer hedefi ise altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz. 2022-23 sezonu başında 4 milyon euro bedelle Rangers'a satılan Rıdvan Yılmaz ile prensip anlaşmasına varıldı. Beşiktaş geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Rıdvan Yılmaz'ın transferini noktalamak için Rangers ile temaslarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ın son hedefi ise Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan Salih Özcan. Beşiktaş'a yeşil ışık yakan milli futbolcunun bonservisi için Alman ekibiyle pazarlıklar başladı.

Beşiktaş Yönetimi, en kısa süre içinde 3 milli futbolcunun transferini bitirip KAP bildirimini yapmayı planlıyor.