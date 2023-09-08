Beşinci kattan düşen adam hayatını kaybettti

Zonguldak’ın Kozlu İlçesi Merkez Mahallesinde 5. kattan balkondan düşen 30 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Beşinci kattan düşen adam hayatını kaybettti


Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 30 yaşjdaki Ersin D. isimli adam evinin balkonunda beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ersin D’ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Ersin D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Ersin D.’nin uzun süredir işsiz olduğu öğrenildi.

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