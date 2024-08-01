Besni çevre yolu üzerinde feci kaza!

Kaynak: Haber Merkezi
Besni çevre yolu üzerinde feci kaza!

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücü hayatını kaybetti.

Gülhan Kocadayı – Adıyaman / Yeniçağ

Besni'de hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Erdemoğlu Mahallesi Çevre yolu güzergâhında Zeyrek Buğur (60) idaresindeki 02 DG 951 plakalı sepetli motosiklet ile karşı yönden gelen ve S.A. idaresindeki 02 AEF 642 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Buğur olay yerinde hayatını kaybederken motosiklette bulunan Şükrü Taştan ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Taştan Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Buğur'un cenazesi morga konuldu. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

whatsapp-image-2024-08-01-at-19-16-47.jpeg

Son Haberler
İsmail Kartal hakkında şok itiraf. Zorla götürmüş Spor
İsmail Kartal hakkında şok itiraf. Zorla götürmüş
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Yerel Haberler
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Karısının kolunu kıran koca tutuklandı Yerel Haberler
Karısının kolunu kıran koca tutuklandı
Evinin önünde yaktığı ateş yangına neden oldu Yerel Haberler
Evinin önünde yaktığı ateş yangına neden oldu
Gazetecilere saldırıya tepki: KUDAKA binasına siyah çelenk Yerel Haberler
Gazetecilere saldırıya tepki: KUDAKA binasına siyah çelenk
SGK bir CHP'li belediyeye daha haciz başlattı Ekonomi
SGK bir CHP'li belediyeye daha haciz başlattı
Efeler Belediyesi’nde haciz işlemleri başlatıldı Yerel Haberler
Efeler Belediyesi’nde haciz işlemleri başlatıldı