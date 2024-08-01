Besni çevre yolu üzerinde feci kaza!

Gülhan Kocadayı – Adıyaman / Yeniçağ

Besni'de hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Erdemoğlu Mahallesi Çevre yolu güzergâhında Zeyrek Buğur (60) idaresindeki 02 DG 951 plakalı sepetli motosiklet ile karşı yönden gelen ve S.A. idaresindeki 02 AEF 642 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Buğur olay yerinde hayatını kaybederken motosiklette bulunan Şükrü Taştan ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Taştan Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Buğur'un cenazesi morga konuldu. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.