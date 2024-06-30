Besni 'de toplu taşımaya zam

Gülhan Kocadayı - Adıyaman / YENİÇAĞ

Besni de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Dolmuşçular Kooperatifi dolmuş ücretlerine zam yaptı.

Çarşı merkezi, hastane, Yenikent ve Sarhan arasında yolcu taşımacılığı yapan şehir içi kooperatifi yolcu taşıma ücretlerine sivil vatandaşa 5 TL, öğrenci ve askere ise 4 TL zam yaptı.

Buna göre daha önce sivil vatandaşlar 10 TL ye şehir içi minibüslerine binerken yeni zamla 15 TL ye binmeye başladı. 9 TL olan öğrenci ve asker ücretleri de 4 lira zamlanarak 13 liraya yükseldi.