Besni'de düğünde tabanca ateş aldı: 1ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Besni'de düğünde tabanca ateş aldı: 1ölü, 1 yaralı

Adıyaman Besni'ye bağlı Aktepe köyünde bir düğünde tabancanın ateş alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gülhan Kocadayı – Adıyaman / Yeniçağ

İddiaya göre, Aktepe Köyünde gerçekleşen bir düğün töreni sırasında Reşo Gürsoy 'un belindeki tabanca ateş alınca tabancadan çıkan kurşunlar Gürsoy ile yanında bulunan Vakkas Eryalçın'a isabet etti. Olayda yaralanan Reşo Gürsoy ve Vakkas Eryalçın sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Reşo Gürsoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gürsoy 'un cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Eryalçın'nın tedavisi devam ediyor. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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