Besni'de kamyonet ile Tır çarpıştı. 1 Ölü,1 Yaralı

Gülhan Kocadayı / Adıyaman / YENİÇAĞ

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman 'nın Besni ilçesinde Mehmet Yakaryılmaz idaresindeki 34.BCK 989 plakalı kamyonet ile Mehmet Y.idaresindeki 46 ZE 841 idaresindeki tır Konuklu köyü yakınlarında çarpıştı

Kazada, kamyonet sürücüsü Mehmet Yakaryılmaz ile kamyonette bulunan Batuhan Y.yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan İlk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mehmet Yakaryılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti .Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.