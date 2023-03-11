Beşparmakotu bitkisi mide rahatsızlıklarına iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Beşparmakotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Beşparmakotu bitkisinin diş sorunlarına iyi gelmesinden mide rahatsızlarını gidermesine kadar birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI NEDİR?

Sindirim sistemi hastalıkları, hastanelerin gastroenteroloji kliniklerinin uzmanlık alanına girer, tanı ve tedavi işlemleri bu kliniklerde gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılır. Sindirim sistemine ilişkin herhangi bir organın bulunduğu kısımda ağrı, rahatsızlık hissi, dışkılama problemleri, bulantı ve kusma gibi şikayetler sindirim sistemi hastalıklarının yaygın belirtileri arasında yer alır ve bu gibi şikayetlerle hastanelere başvuran kişilerde gastroenterolojik hastalıklar, endoskopik incelemeler sonucunda kolaylıkla tespit edilebilir.

BEŞPARMAKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Gülgillerden; yol kenarında ve çayırlarda yeti en 40-70 santimetre boyunda yabani bir bitkidir. Yaprakları be parmak eklindedir. Rozete benzer. Uzun saplı çiçekleri, yaprakların arasından çıkar. Altın sarısı rengindedir. Yaprak ve kökleri Temmuz, Ağustos aylarında toplanıp kurutulur.

BEŞPARMAKOTU BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

4 bardak suya 50 gr. konarak 10 dakika kaynatılır. Soğuduktan sonra süzülür.

Günde 3 kere yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir. Gargara içinde aynı su kullanılır.