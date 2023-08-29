Beste Açar, İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü'yü hedef aldı: Herkes haddini bilecek

Sekiz yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının eski eşi İpek Açar'ın 2019'da dünyaevine girdiği eşi Alper Kömürcü'yü hedef aldı.

Beste Açar, İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü'yü hedef aldı: Herkes haddini bilecek

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, geçtiğimiz yıllarda babasının mezarı başında bir paylaşım yapmış ve şarkıcının eski eşi İpek Açar'a Alper Kömürcü ile evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmaya devam ettiği için tepki göstermişti.

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Açar, “Bedenler sonludur ancak varlığımız enerjetik formda sonsuzdur ve her zaman iletişim mümkündür. Babam diyor ki; İpek Hanım evlendiği için soyadımı kullanmasına iznim yoktur" şeklinde konuşmuştu.

İpek Açar Kömürcü ise bu sözlere sert bir karşılık vermiş ve “'Öbür dünyada olan babamla konuştum' diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti’nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım. Ben böyle olmasını istiyorum" demişti.

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"ARTIK 'YETER' DEMEK ZAMANI"

Beste Açar, son olarak Instagram sayfasından yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. İpek Açar Kömürcü'nün eşi Alper Kömürcü'yü hedef alan ünlü isim, şöyle yazdı:

Alper Kömürcü'nün eski orkestramdaki müzisyenlere 'Beste'ye çalarsanız bir daha TRT'de çalamazsınız' diye tehdit aramaları ve mesajlarını bugün gördükten sonra artık yeter demek zamanı! Herkes haddini bilecek. Şunu sakın unutmayın, bir şeyleri hasır altı etmek onların var olduğu gerçeğini değiştirmez. Susmak, her bir durum için yaptığımız sessiz anlaşmalardır; durumu değiştirmez.

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"YARADANA HAVALE ETTİM"

"Konser provamızda öğrendiğim, hakkımda söylenen bu hadsizliği yaradana havale ettim. Şarkıların babamın şarkıları olduğunu hatırlatmak isterim Alper Kömürcü."

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