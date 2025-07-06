BES’te devlet katkısına erken erişim mümkün! İşte detaylar...

Emeklilik fonları, bireysel emeklilik sistemi üzerindeki fonların %30'luk devlet katkı payını erken almak mümkün mü? Hangi süreler, hangi şartlar katılımcıların karşısına çıkıyor? Katılım Emeklilik Araştırmalar ve Fon Direktörü Fatih İlker Yiğit, katıldığı bir televizyon programında devlet katkısını 56 yaş öncesinde almanın mümkün olduğu özel durumları açıklarken, BES’in kredi teminatı olarak kullanılabilmesiyle sağladığı yeni avantajlara da dikkat çekti.

Fatih İlker Yiğit, bireysel emeklilik sisteminde devletin sağladığı %30’luk katkı payına 56 yaşından önce erişilebilecek özel durumları açıklayarak şöyle konuştu:

Bireysel emeklilik insanlara finansal özgürlüğün yanında size evlilikte, konuta alımında doğal afette eğitim süreçlerinde aslında bir sigorta paketi gibi bir destek de sağlıyor. Ayrıca artı krediye de ulaşımında kolaylık sağlıyor. Bu konuda bazı sorular ortaya çıkıyor. Bunlar, ben kendime mi yaptırayım, çocuğuma mı yaptırayım? Devlet katkısına 56 yaşından önce nasıl ulaşacağım? Ölüm ya da kişinin hayatında oluşabilecek bir maluliyet durumunda bunlara erişebiliyor. Bunların haricinde öncelikle şunu söylemek istiyorum, bireysel emekliliğe ne kadar erken girersek bizim için o kadar avantaj sağlıyor. Kritik süreçlerden en önemlisi 5 yıl boyunca sistemde kalmak gerekiyor. Kişi ilk evliliğinde ve konut edimini gerçekleştirmesi için bireysel emekliliği var ise buradan %50 birikimini alabiliyor ve devlet katkısının da %20'sini hak edebiliyor. Bu ciddi bir avantaj sağlıyor. Yine Allah korusun bir doğal afet olması durumunda da kişi yine birikiminin %50'sini alıyor. 56 yaşını beklemesine gerek kalmadan burada da devlet katkısının %25'ini hak edebiliyor. Diğer en büyük avantajlardan bir tanesi de bireysel emeklilikte 18 yaş altı geldikten sonra buradaki çocukları sisteme dahil etmek avantaj haline geldi. Bu da nedir? Birikiminizin %50'si ve devlet katkısının da %25'ini hak edebiliyor. Buradaki kritik bilgi de şu; kişinin 21 yaşına ulaşmış olması ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bir üniversiteye kayıt hakkı elde etmesi akabinde buradaki birikimini alabiliyor %50'si ve devlet katkısında %20'sini yani 56 yaşını beklememesi beklemesine gerek kalmıyor. Böyle bir durumda yine bunu burs gibi 4 yıla yayılmış bir şekilde ödeme olarak kişiler alabiliyor. Buradaki dediğimiz BES ile ilgili en önemli kısımlardan bir tanesi olabildiğince sisteme erken dahil olmak.

Fatih İlker Yigit

KREDİ KULLANIRKEN AVANTAJ SAĞLIYOR

Diğer kritik konulardan bir tanesi de şu, eğer ki bireysel emeklilikte bir birikiminiz var ise ve kredi elde etmek istiyorsanız örnek veriyorum %50 birikiminizi aldınız. Fakat diğer taraftan da kredi almanız gerekiyor. Evlilik ya da konut için ya da doğal afet durumunda bireysel emeklilikteki birikimlerinizi teminat göstererek krediye erişebiliyorsunuz. Bu da sistemin size getirdiği en büyük avantajlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bireysel emeklilik birikiminizde de şu şekilde işliyor sistem, örnek veriyorum 100.000'lik bir kredi kullanmak istiyorsunuz. Bireysel emeklilik hesabınızda 120.000 olması gerekiyor. Ve bunu bankada teminat olarak gösterdiğinizde, süreç sizin için normal piyasa koşullarının bir tık altında yani teminatlı bir kredi olduğu için daha avantajlı paketler sunabiliyorlar. Bunu da günümüzde şu an e Albaraka Türk Katılım Bankası sağlayabiliyor. Halkbank, Türk Ekonomi Bankası, İş Bankası ve Ziraat Bankasında bu işlemleri şu an için gerçekleştirilebiliyor. Dediğim gibi hem sizi sistem olarak devlet katkınızı ve birikiminizi erken alabiliyorsunuz. Bunun yanında da herhangi bir krediye, finansal varlığa erişmek istediğinizde de bunu teminat olarak kullanabiliyorsunuz. Aslında çok ciddi bir avantaj sağlamış oluyor.

Bu arada BES teminatlı kredide sizin BES’inizden para aslında tamamen bankaya verilmiyor. Burada teminat fonları var. Kısaca aslında hesabınızdan para çekilmiyor. Siz 100.000 kredi aldığınızda bireysel emekliliğinizden 100.000 lira para bozulmuyor ve buradaki temlik fonlarına yönlendiriliyor. Paranızı burada bekletiliyor ve getirisini almaya devam ediyorsunuz. Yani bütün süreç içerisinde herhangi bir varlığınızı da bozmanıza gerek kalmıyor.