BES'te yeni dönem. Başvuru şartları ortaya çıktı

Kaynak: AA
BES'te yeni dönem. Başvuru şartları ortaya çıktı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında sistemde biriken tutarın yüzde 50'sini alma imkanı sağlayan kısmen ödeme uygulamasında başvuru şartları belli açıklandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 1 Temmuz'da başlatacağı kısmen ödeme uygulamasının başvuru şartlarını belirlediği genelgeyi yayımladı.

Bu uygulamadan faydalanmak isteyen katılımcılar, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketine SEDDK'nın belirlediği durum dahilinde başvuruda bulunabilecek. Emeklilik şirketleri katılımcıların başvurularının Emeklilik Gözetim Merkezi'nin sağladığı altyapı ile kontrolünü sağlayacak.

BES'te ŞARTLAR NELER?

Katılımcıların başvuru yapmaları için belirlenen durumlarda daha önce kısmen ödeme almamış olmaları şartı bulunuyor.

d1.jpgBirden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi olan kişilere sadece bir başvuru hakkı verilirken, doğal afet hali hariç daha önce kısmen ödeme alanların, önceki kısmen ödeme tarihinden yeni başvuru tarihine kadar en az 5 yıl geçmiş olması koşulu aranacak.

İlk kez kısmen ödeme başvurusunda bulunan katılımcılarda ise en az 5 sene sistemde olma durumu dikkate alınacak.

Kısmen ödeme başvurusunun kabul veya ret sonucu, talep formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya bildirilecek.

İlgili belgelerle eş zamanlı şekilde başvuru yapabildiği gibi, başvuru tarihinden 2 ay öncesine kadar evlendiğini veya konut aldığını ifade eder, belgeler ile de sağlanabilecek.

od2.jpgBaşvurusu onaylanıp ödeme aldıktan 2 ay sonrasına kadar ilgili belgeleri şirkete ileterek başvuru işlemlerini bitirmekle sorumlu olacak.

KISMEN ÖDEME TUTARI YÜZDE 50'YE KADAR BELİRLENEBİLECEK

Kısmen ödemeye ilişkin işlem ve hesaplamalar, başvuru tarihinde katılımcının hesabında yer alan fon pay adedi üzerinden olacak. Başvuru tarihinde bekleyen fon alım talimatları, henüz katılımcının hesabına intikal etmemiş katkı payı ve devlet katkısı tutarları kabul edilmeyecek.

YÜZDE 30'U DEVLET KATKISI HESABINDAN DÜŞÜLECEK

Katılımcılar başvuru formunda kısmen ödeme tutarını yüzde 50 olarak belirleyebildiği gibi daha az miktarda da talepte bulunabilecek.

Konut alımı ve evlilik hallerinde yapılan başvurularda, kısmen ödeme hallerinin oluşmaması veya 2 ay içinde gerekli belgelerin sunulmamasıyla kısmen ödeme hakkı kullanılmış sayılacak ve ödenen tutarın yüzde 30'u devlet katkısı hesabından düşülecek.

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