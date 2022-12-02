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Bestemsu Özdemir niyetini belli etti. "Evlilik teklifi bekliyorum"

İş insanı Serkan Mehmet Durdu ile 7 aydır aşk yaşayan Bestemsu Özdemir, "Her şey yolunda. Ben de evlilik teklifi bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecek? Buradan da ona duyuralım" diyerek sevgilisine mesaj gönderdi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:06
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Bestemsu Özdemir'den 'evlilik teklifi' mesajı! Buradan ona duyuralım

Bestemsu Özdemir niyetini belli etti. ''Evlilik teklifi bekliyorum''
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Habertürk'ün haberine göre; Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. 

"EVLİLİK TEKLİFİ BEKLİYORUM"

Bestemsu Özdemir, yaklaşık yedi aydır aşk yaşadığı Serkan Mehmet Durdu ile ilişkisi hakkında  "Her şey yolunda. Ben de evlilik teklifi bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecek? Buradan da ona duyuralım" dedi. 

Dijital platformlardaki sansürsüz sahneler hakkında konuşan Özdemir "Bütün projeleri takip etme şansı buluyorum. İşimizin gereği neyse bizler onu yapıyoruz. Bana da gelse ben de kabul ederim ve yaparım" dedi.

 

 

 

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