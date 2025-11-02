DEM Parti İmralı Heyeti’nin 30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettiği görüşmenin ardından, süreçteki yeni adımlar tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, İmralı süreciyle ilgili “Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinde yapılanlar ve beklenen yeni adımlar” başlıklı yazısında yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Uçum, TBMM’deki komisyonun İmralı’da Öcalan’ı dinlemesinin beklendiğini ve ardından “demokrasi raporu” hazırlaması gerektiğini söyledi.

"KOMİSYON ÖCALAN’I DİNLEYEBİLİR"

Mehmet Uçum yazısında sürecin detaylarına değindi.

Uçum, TBMM’deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’da Öcalan’ı dinlemesinin beklendiğini yazdı.

Uçum'un ifadeleri şöyle

“Komisyonun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı’da Öcalan’ı dinlemesi bekleniyor. Komisyon, geçiş süreci hukukunun raporunu hazırlarken demokrasiyi geliştirmeye yönelik bir perspektif raporu da sunmalıdır.”