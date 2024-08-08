Bethania De La Cruz veda etti. Ezcacıbaşı'nda da oynamıştı

Bethania De La Cruz veda etti

Kadın voleybolunun efsane isimlerinden Dominikli Bethania De La Cruz, milli takıma veda ettiğini açıkladı.

Dominik Cumhuriyeti, Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final oynama başarısı göstermiş, Brezilya'ya yenilerek elenmişti.

Ülkemizde bir dönem Eczacıbaşı'nda da forma giyen 37 yaşındaki oyuncu, vedasını şöyle açıkladı:

"Milli takımla olan maceram sona erdi. Yaşadıklarım için minnettarım. Yeni bir nesil geliyor. Onların neler yapabileceklerini görmek için sabırsızım."