Bethania De La Cruz veda etti. Ezcacıbaşı'nda da oynamıştı

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Bethania De La Cruz veda etti. Ezcacıbaşı'nda da oynamıştı

Voleybolun efsane isimlerinden Bethania De La Cruz vedasını açıkladı.

Bethania De La Cruz veda etti

Kadın voleybolunun efsane isimlerinden Dominikli Bethania De La Cruz, milli takıma veda ettiğini açıkladı.

Dominik Cumhuriyeti, Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final oynama başarısı göstermiş, Brezilya'ya yenilerek elenmişti.

Ülkemizde bir dönem Eczacıbaşı'nda da forma giyen 37 yaşındaki oyuncu, vedasını şöyle açıkladı:

"Milli takımla olan maceram sona erdi. Yaşadıklarım için minnettarım. Yeni bir nesil geliyor. Onların neler yapabileceklerini görmek için sabırsızım."

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