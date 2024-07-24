Beti benzi atmak deyimi ne anlama geliyor?

Beti benzi atmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bireyin yoğun korku, derin üzüntü veya başka duygusal nedenlerle yüzünden kan çekilmesi ve solgun bir hal alması durumunu ifade eder.

Bu durumda, kişinin yüz renginde belirgin bir solgunluk ve renk değişimi gözlemlenir. Deyim ayrıca, insanın duygusal veya fiziksel şok karşısında adeta rengini kaybetmesi, soluk bir görüntüye bürünmesi şeklinde de kullanılır.

BETİ BENZİ ATMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu hatayı diğerlerinden beklerdim de senden beklemezdim deyince bir anda beti benzi attı."