Beton bomba gibi patladı yerler kıpkırmızı oldu! Kimse ne olduğunu anlamadı

Kaynak: İHA
Beton bomba gibi patladı yerler kıpkırmızı oldu! Kimse ne olduğunu anlamadı

Hatay’da salça yapan kadınların salça yaptığı kazanın sabitlendiği zemin, yaşanan aşırı ısınmayla bomba gibi patlarken, patlamayla kadınlar büyük bir şok yaşadı. Kazanın içindeki salçanın etrafa yayıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay’ın Altınözü ilçesi Altunkaya Mahallesi’nde hasat olgunluğuna ulaşan domateslerin toplanmaya başlamasıyla kadınların salça mesaisi de başladı.

Bir araya gelen kadınlar, evlerinin bahçesinde kazanları kurarak salça yapmak için kolları sıvarken, salçayı kaynamaya bırakan kadınların kazanları zeminde yaşanan patlamayla devrildi.

Aşırı ısınmadan dolayı patlayan zemin kadınları şoka uğratırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken kadınların yaşadıklarıysa anbean kameraya yansıdı.

"BURADA ÇOK BÜYÜK BİR FELAKET YAŞADIK"

Eşinin salça yaparken kazanın devrilmesinden korktuğunu söyleyen Hamza Köleoğlu, “Eşim salçalık biber yaparken beton patladı. Allah’a şükür kimsede bir şey yok. Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Kimseye zarar gelmedi. Ailemiz iyi. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Çimentonun çok ısınmasından dolayı olabilir ama nedenini bilmiyoruz. 14 yıldır burada yaşıyoruz ve sürekli bunları yapıyoruz. Salça veya ekşi pişirirken ilk defa böyle bir şey yaşandı. Eşim çok korktu. Çocuklarımız buradaydı. Burada çok büyük bir felaket yaşadık ama burunları bile kanamadı” dedi.

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