Beton borular yola saçıldı. Faciaya ramak kaldı

İstanbul Çatalca'da TEM Otoyolunda hızla ilerleyen TIR, emniyet şeridinde lastik değiştiren kamyonetle, kamyonet sürücüsüne yardımcı olmak isteyen otomobili son anda fark etti. Ani manevra yapan TIR'ın taşıdığı beton borular yola savruldu. Facia ucuz atlatılırken, beton borulara çarpan bir otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Otoyolda ilerleyen 34 UH 2629 plakalı kamyonetin ön lastiği patladı. Kamyonet şoförü patlayan lastiği değiştirmek için emniyet şeridinde durdu. Kamyonet sürücüsüne yardım etmek isteyen 34 SE 9566 plakalı otomobil sürücüsü ise kamyonetin arkasında durdu. Beton yüklü olduğu öğrenilen 34 EN 1775 plakalı TIR'ın şoförü ise, emniyet şeridinde duran kamyonet ve otomobili son anda fark ederek manevra yaptı. TIR şoförü sol şeride geçtiği sırada emniyet şeridindeki otomobile çarptı. Manevra yapan TIR'ın taşıdığı beton borular yola savruldu. Bu sırada Edirne istikametinde ilerleyen bir başka otomobil sürücüsü yola savrulan beton borulardan birine çarptı. Çarpma sonucu otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri ise kaza nedeniyle kapanan yolu tek şerit halinde trafiğe açarken, otoyolda araç yoğunluğu yaşandı. Otoyola savrulan beton borular olay yerine çağırılan çekiciyle TIR’a yeniden yüklendi.