Beton kalıp fabrikasında yangın

İHA'nın haberine göre, yangın, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde organize sanayi bölgesinde çeşitli beton kalıp ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören bir kişi, durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine kısa sürede, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından iş yerinde itfaiye ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Fabrikada bulunan malzemeler, iş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar tarafından forkliftlerle güvenli bölgeye alındı.