Beton kalıp fabrikasında yangın

Konya’da bir beton kalıp fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sebebi henüz belirlenemedi. Fabrikadaki malzemeler güvenli bölgeye taşındı.

KAYNAK: İHA
Beton kalıp fabrikasında yangın

İHA'nın haberine göre, yangın, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde organize sanayi bölgesinde çeşitli beton kalıp ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören bir kişi, durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine kısa sürede, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından iş yerinde itfaiye ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Fabrikada bulunan malzemeler, iş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar tarafından forkliftlerle güvenli bölgeye alındı.

aw088679-02.jpg

aw088679-01.jpg

aw088679-03.jpg

aw088679-04.jpg

aw088679-05.jpg

aw088679-06.jpg

aw088679-07.jpg

Öne Çıkanlar
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Son Haberler
Fatih Terim’in ekonomist yeğeni Seçil Erzan’a 250 bin dolar kaptırmış Gündem
Fatih Terim’in ekonomist yeğeni Seçil Erzan’a 250 bin dolar kaptırmış
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Çift motorlu araç Türkiye'de tozu dumana katacak. 100 kilometreye rekor sürede çıkıyor Otomotiv
Çift motorlu araç Türkiye'de tozu dumana katacak. 100 kilometreye rekor sürede çıkıyor
Vertigo hastalık mı değil mi Sağlık
Vertigo hastalık mı değil mi
Fenerbahçe için felaket senaryosu. Ömer Üründül ortaya çıkardı Spor
Fenerbahçe için felaket senaryosu. Ömer Üründül ortaya çıkardı
Tekirdağ ve İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu Gündem
Tekirdağ ve İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu
1947’de piyasa sürülen elektrikli otomobil. İsmi bakın nereden geliyormuş Otomotiv
1947’de piyasa sürülen elektrikli otomobil. İsmi bakın nereden geliyormuş