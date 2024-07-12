Beton mikserinin altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beton mikserinin altında kaldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, maalesef motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D400 Karayolu üzerinde bulunan yan yolda gerçekleşti. 41 yaşındaki Ercan Sönmez'in kullandığı 07 AGT 228 plakalı motosiklet, D400 Karayolu'nda seyir halinde olan ve Mevlütlü Caddesi'ne dönüş yapmak üzere olan A.Y. idaresindeki 06 AKG 459 plakalı beton mikserin sağ arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Sönmez, beton mikserinin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sönmez'in cansız bedeni Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beton mikserinin sürücüsü A.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın detaylı şekilde soruşturulması amacıyla gerekli adli ve idari işlemler devam etmektedir.

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