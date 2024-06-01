Beton mikserinin çarptığı bisikletli can verdi

Kaza, saat 14.00 sularında Van'ın İpekyolu ilçesinin eski Emniyet Kavşağı yakınında gerçekleşti. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi bilinmeyen bir kişi, hızla gelen beton mikserinin çarpması sonucu yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen ağlık ekiplerince yapılan kontrolde bisikletlinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaşamını hemen yitirdiği belirtilen kişinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma açıldı.