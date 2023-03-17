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Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 21:05
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Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Küçükköy Mahallesi Cebeci Caddesi'nde D.K'nin kullandığı beton mikseri, iki çocuğuyla yolun karşısına geçmek isteyen G.E.'ye çarptı.

G.E., kaza yerinde hayatını kaybetti. Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta "Okulun dağıldığı saatlerde bir velimiz çocuklarıyla birlikte evine giderken burada kazaya maruz kalmış. Beton mikseri yoldan geçerken fark edememiş olacak ki çocuklarımızla birlikte velimize çarpması sonucu velimiz olay yerinde vefat ediyor" dedi. 

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. 

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