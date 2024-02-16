Bettina sevgilisiyle balayı adasına gitti! Cem Hakko yeni evlendiği eşinden de boşandı

Cem Hakko, Bettina Machler ile ayrıldıktan sonra hayatını birleştirdiği Ronit Gürcan’dan geçtiğimiz günlerde boşanırken, Bettina Machler, yıllardır birlikte olduğu Sinan Dereli ile sevgililer günü için tatile gitti.

Bettina Machler - Sinan Dereli ikilisinin, tatil için balayı adası olarak bilinen Phuket’i seçmesi, bu aşkın evliliğe doğru gittiğine yorumlandı.

PARMAKLA GÖSTERİLEN ÇİFTTİ

jet sosyetenin parmakla gösterdiği Cem-Bettina Hakko çifti, Cem Hakko’nun hayatına giren Ronit Gülcan’ın girmesiyle değişmiş ve ikili ayrılmıştı.

Sonrasında Cem Hakko, Ronit Gürcan ile 2017’de dünya evine girmişti, Hakko, geçtiğimiz günlerde Ronit Gürcan ile de boşandı.

BETTINA MACHLER - SİNAN DERELİ AŞKI SÜRÜYOR

Bettina Machler ise 2011’den beri iş insanı Sinan Dereli ile olan birlikteliğini sürdürüyor.