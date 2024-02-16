Bettina sevgilisiyle balayı adasına gitti! Cem Hakko yeni evlendiği eşinden de boşandı

Kaynak: Patronlar Dünyası
Bettina sevgilisiyle balayı adasına gitti! Cem Hakko yeni evlendiği eşinden de boşandı
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Bettina Machler, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Sinan Dereli ile tatil için balayı adası olarak bilinen Phuket’i seçti.

Cem Hakko, Bettina Machler ile ayrıldıktan sonra hayatını birleştirdiği Ronit Gürcan’dan geçtiğimiz günlerde boşanırken, Bettina Machler, yıllardır birlikte olduğu Sinan Dereli ile sevgililer günü için tatile gitti.

Bettina Machler - Sinan Dereli ikilisinin, tatil için balayı adası olarak bilinen Phuket’i seçmesi, bu aşkın evliliğe doğru gittiğine yorumlandı.

PARMAKLA GÖSTERİLEN ÇİFTTİ

jet sosyetenin parmakla gösterdiği Cem-Bettina Hakko çifti, Cem Hakko’nun hayatına giren Ronit Gülcan’ın girmesiyle değişmiş ve ikili ayrılmıştı.

Sonrasında Cem Hakko, Ronit Gürcan ile 2017’de dünya evine girmişti, Hakko, geçtiğimiz günlerde Ronit Gürcan ile de boşandı.

444.jpg

BETTINA MACHLER - SİNAN DERELİ AŞKI SÜRÜYOR

Bettina Machler ise 2011’den beri iş insanı Sinan Dereli ile olan birlikteliğini sürdürüyor.

448.jpg

Son Haberler
Tunceli’de 96 köy yolu ulaşıma yeniden açıldı Yerel Haberler
Tunceli’de 96 köy yolu ulaşıma yeniden açıldı
Tarımda enflasyon ocakta arttı. Yine olan vatandaşa oldu Ekonomi
Tarımda enflasyon ocakta arttı. Yine olan vatandaşa oldu
AKP'li Belediye Başkanının Pitbull'u 8 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı Gündem
AKP'li Belediye Başkanının Pitbull'u 8 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı
Askere giden arkadaşının yüzünü ve kafasını yaktılar! Uğurlama eğlencesinde görülmemiş olay Yaşam
Askere giden arkadaşının yüzünü ve kafasını yaktılar! Uğurlama eğlencesinde görülmemiş olay
Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag için Süper Lig iddiası Spor
Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag için Süper Lig iddiası
Yılsonu enflasyon beklentisi açıklandı Ekonomi
Yılsonu enflasyon beklentisi açıklandı
Batan gemiden kahreden görüntüler geldi. 51 metre derinlikte çekildi Gündem
Batan gemiden kahreden görüntüler geldi. 51 metre derinlikte çekildi