Beyaz ayakkabı ile girdi siyah ayakkabı ile çıktı

Kaynak: DHA
Beyaz ayakkabı ile girdi siyah ayakkabı ile çıktı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir adam bir binaya beyaz ayakkabı ile girip siyah ayakkabı ile çıktı. Ayakkabı hırsızının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, Kapaklı Atatürk Mahallesinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Ayakkabılarını bulamayan bir vatandaş apartmanın kameralarını inceledi.

Görüntülerde ise apartmanın önünde telefonlar konuşan bir kişinin binaya girdiği ve çıktığı görüldü. Ancak adamın girerken ayağında beyaz bir ayakkabı, çıkarken ise siyah bir ayakkabı olduğunu göze çarptı.

"KENDİ AYAKKABILARINI AYAKKABILIĞIMA BIRAKMIŞ"

Ayakkabılarının çalındığından emin olan apartman sakini, ayakkabısını çalan kişinin kendi ayakkabısını ise kapıya bıraktığını söyledi. Mağdur vatandaş ayakkabıları her ihtimale karşı atmadığını söyledi.

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