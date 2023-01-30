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  • Beyaz balinanın kendine hayran bırakan zekası. İzleyenler hayretler içinde kaldı

Beyaz balinanın kendine hayran bırakan zekası. İzleyenler hayretler içinde kaldı

Akvaryumunda yaşayan beyaz balina, havuz kenarında kalan topunu geri almak için inanılmaz bir hareket yaptı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 23:28
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Beyaz balinanın kendine hayran bırakan zekası. İzleyenler hayretler içinde kaldı

Beyaz balinanın kendine hayran bırakan zekası. İzleyenler hayretler içinde kaldı
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Beyaz balina, karada kalan topunu geri almak için yaratıcılığını kullandı.

Balinanın görüntüsü milyonlarca kez izlendi.

Beyaz balinalar (beluga), balina familyası içindeki en özel canlılardan birisi.

Diğer deniz memelileri gibi ses dalgalarıyla iletişim kurabilen belugalar, insanların sesini bilinçli olarak taklit ederek karşısındakini şaşırtabiliyor. Bu açıdan oyuncu ve muzip olmalarıyla tanınıyorlar.

ÖZGÜRLÜKLERİNE DÜŞKÜN

Ancak beyaz balinalar, akvaryumlarda yaşamaya alışkın değil. Depresyona giren beyaz balinalar, akvaryumlarda, okyanuslara kıyasla daha çok ölüyor. Özgürlüğüne düşkün bu canlıların akvaryumlarda tutulmaması için hayvan hakları örgütleri her yıl çağrıda bulunuyor.

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Adalet
30.01.2023 23:35
İnanın bu balina bile sözde kandırılmışların kandırdıkların dan daha zeki çünkü mantık yürütebiliyor  
 
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