Tek bir yudumu bile vücudu baştan aşağı yenileyen çay. Adeta gençlik iksiri

Hindistan’ın Assam Eyaletinden çıkan Beyaz çayın birçok hastalığa faydası var. Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara beyaz çay hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, beyaz çay, bahar geldiği zaman çiçek açmıyor. Bitkinin yaprakları ve tomurcukalrı bahar ayında toplanıyor.Özellikle yeşil çay, siyah çay gibi oksidasyon işleminden geçirilmemektedir.

Beyaz çay en az işlenmiş çay çeşidi olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle beyaz çaya antioksidan özelliğini veren kateşinler, beyaz çayda aynen kalırken yeşil çayda ki soldurma, siyah çaydaki soldurma ve oksidasyon işlemlerinden dolayı değişime uğramamaktadır. Yani beyaz çaya antioksidan deposu diyebiliriz. Ayrıca beyaz çay pek çok çaydan daha az miktarda kafein içermektedir. Bu nedenle kafein tüketimini azaltmak isteyenler için de yararlı olacak.

Öte yandan beyaz çay ile detoks suyu da yapılıyor. Ödem atmaya yardımcı olan bu detoks suyunun tarifi:

4 yemek kaşığı beyaz çay

1 litre su

1 yeşil elma

1/2 limonun suyu

3 adet çubuk tarçın

1 tatlı kaşığı zerdeçal

Bir litre kaynamış suyun içine 4 yemek kaşığı beyaz çay, 3 tane çubuk tarçın, 1/2 limonun suyu, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, kabuğuyla birlikte dilimlenmiş 1 tane yeşil elma konur. Ağzı kapalı bir şekilde 15 dakika bekletilir, ardından tüm malzeme süzülür ve elde edilen su gün içinde aralıklı olarak tüketilir. Detoks suyunun içerisine tercihen birkaç küp buz da eklenebilir.

FAYDALARI

Hafızayı kuvvetlendirir.

Enerji verir.

Unutkanlığa iyi gelir.

Yorgun hissetmenizi engeller.

Zengin antioksidan içeriği ile cilt sağlığına iyi gelir.

Kalp sağlığı için faydalıdır.

Tansiyon ve kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

Kafein oranı yüksek değildir.

Yağ hücrelerini yakarak kilo vermeye yardımcı olur.

Kemik sağlığı için iyidir, kemiklerin güçlenmesini sağlar.