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İşte beyaz çayın en önemli faydaları

Son yıllarda adını sıkça duyduğunuz beyaz çay, metabolizma hızını artırıyor, yağ yakılmasına yardımcı oluyor, cildi olumsuz etkilerden koruyor ve dişlerin güçlenmesine destek oluyor. İşte beyaz çayın en önemli yararları..

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 13:35
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Beyaz çayın en önemli faydaları

İşte beyaz çayın en önemli faydaları
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Gençlik şifası olarak da bilinen beyaz çay, zayıflamadan stresi önlemeye kadar sağlığa birçok faydası bulunuyor. Çünkü daha hafif bir aromaya sahip. Günde 3 bardak tüketilmesi önerilen beyaz çay, siyah ve yeşil çaya oranla daha hafif bir aromaya sahip olmasıyla da tercih ediliyor.

Beyaz çay, daha az işlemden geçtiği için diğer çaylara oranla daha fazla antioksidan içeriyor. Yapılan araştırmalara göre beyaz çayda bulunan kateşinler, kanserli hücre oluşumunu da önleyerek tümörlerin büyümesini yavaşlatıyor. İçeriğinde bulunan antioksidanlar ayrıca stresi önleyemeye de yardımcı oluyor.


Kilo vermeye yardımcı oluyor. Başka bir araştırmada ise beyaz çayın içerdiği polifenoller ve kafeinin kilo vermeye yardımcı olduğu belirtiliyor.

Cildi güzelleştiriyor. Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği ile yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynuyor. Aynı zamanda pürüzsüz, yumuşak ve esnek bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.

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