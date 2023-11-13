Beyaz dul bir türlü bulunamıyor. 10 yıldır peşinden koşturuyor

Kenya’da gerçekleştirilen terör olaylarında 400 kişiden fazla insanın hayatını kaybetmesinden dolayı suçlanan bombacının karısı olan ‘Beyaz Dul’ lakaplı Samantha Lewthwaite, İnterpol tarafından en çok arananların yer aldığı kırmızı listenin başında yer alıyor.

Samimihaber’in YorkshireLive’dan derlediği habere göre, Kenya polisi 2012’de sahte Güney Afrika pasaportuyla Natalie Faye Webb sahte adıyla bir kadın için tutuklama emri verdi. Kenyalı yetkililerin İngiltere polisine danışmasının ardından bu kişinin ‘Beyaz Dul’ olduğu ortaya çıktı.

AL-SHABAAB TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

‘Bayaz Dul’ lakaplı Samantha’nın 2005’te Londra’da 56 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarını gerçekleştiren intihar bombacılarından Germaine Lindsay ile evli olduğu da belirtildi.

Samantha’nın Kenya’da düzenlenen ve 71 kişinin ölümüne yol açan Nairobi alışveriş merkezi saldırısıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Al-Shabaab terör örgütü üyesi olan ve 10 yıldır kaçak durumda her yerde aranan ‘Beyaz Dul’ lakaplı kadının şimdi 39 yaşında olduğu, Kuzey İrlanda’nın County Down şehrinde doğduğu ve 17 yaşında Müslüman olduğu biliniyor.

2012’de hakkında tutuklama kararı verilen ancak üzerinden 10 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Samantha’nın hala İnterpol tarafından arandığı ancak bir türlü bulunamadığı açıklandı. İnterpol Kırmızı Bülteni’nde yer alan ve şu anda nerede olduğu hakkında hiçbir şey bilinmeyen ‘Kara Dul’ hakkında sürekli hatırlatma yapılarak, ‘herhangi bir bilginiz varsa polise başvurmalısınız’ uyarısında bulunuluyor.