Beyaz eşya dibi gördü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) ağustos ayı Beyaz eşya sektörüne ilişkin satış, üretim, ihracat ve ithalat verilerini açıkladı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, beyaz eşya üretimi yıllık bazda yüzde 13,4 yurt içi satışlar yüzde 15,3, ve ihracat yüzde 4,3 azalış kaydetti. Bir önceki aya kıyasla ise yurt içi satışlar oldukça sert yüzde 21 azalırken, üretim yüzde 13,1 ve ihracat yüzde 2,3 azaldı.

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve yüksek dolar kurlarını da beraberinde getirdi. Yükselen enflasyonla beraber artan maliyetler, üretim tarafını zedeledi. Üretim maliyetlerinde görülen artış, tedarik tarafında aksaklıkları doğurdu.

Sadece üretim tarafı değil bununla beraber satışlarda da düşüşler ivme kazandı. Vatandaş yüksek enflasyon karşısında alım gücünü her geçen kaybetti.

İhtiyaçlarını zorunluk derecesine göre sıralayan vatandaş, beyaz eşyayı sona aldı. Bunun beraber satışlarda da düşüşler görüldü.

Üretimin azalmasıyla beraber gelecek dönemde beyaz eşya fiyatların yükselişler gündeme gelebilir. Üretim azlığı ise işçi çalıştırma oranlarını düşürebilir Bu da işsizlik oranını yükseltebilir.

Krizin etkisiyle hayatın her alanında yaşanan zorlukların bir zincir düzeni gibi her şeyi birbirine bağladığını bir kez daha gösterdi.

YURT İÇİ SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ

Ocak - Ağustos dönemi kümüle rakamları yıllık bazda karşılaştırdığımızda ise, üretim yüzde 0,8 ve iç satışlar yüzde 6,6 artış gösterirken; ihracat yüzde 2,2 azaldı.

Bir önceki aya oranla ise yurt içi satışlar oldukça sert yüzde 21 azalış gösterirken, üretim yüzde 13,1 ve ihracat yüzde 2,3 azalış kaydetti.

Altı ana ürün grubunda yurt içi satışlarını yıllık bazda en çok artıran ürün grubu yüzde 72,8 ile kurutucu olurken, azalış gösteren ürün grubu ise yüzde 32,3 ile çamaşır makinesi oldu.

KURUTUCU İHRACATI VE ÜRETİMİ ARTTI

İhracat tarafında yıllık bazda artış gösteren ürün grubu yüzde 43,5 ile kurutucu olurken, en çok azalış gösteren ürün grubu yüzde 29,4 ile çamaşır makinesi oldu.

Üretim bazında incelendiğinde, ürün bazında en yüksek artış yıllık bazda yüzde 45,1 ile kurutucu olurken; en çok azalış gösteren ürün grubu yüzde 39,5 çamaşır makinesi oldu.

YURT İÇİ SATIŞLAR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Ağustos ayı sektör rakamlarını incelendiğinde, yurt içi satışlar tarafında satışlarda görünüm zayıfladı. Ağustos ayında gerçekleşen satış rakamı bu yılın en düşük rakamına işaret ediyor.

Yurt içi satışlarda görülen daralma sonrasında ihracatın üretimden aldığı pay yüzde 76,5 ile bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

SEKTÖRDE DARALMANIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Halk yatırım analistleri, hem yıllık hem de aylık bazda ağustos ayı satış rakamlarında görülen daralma nedeniyle açıklanan ağustos ayı beyaz eşya sektör verileri ‘negatif’ olarak değerlendirdi.

İç pazarda tüketici davranışlarının aydan aya değişiklik göstermekle birlikte önümüzdeki dönemde genel eğilimin daralma yönünde kalacağı tahmin ediliyor. İhracat pazarlarındaki ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden belirsizlikler nedeniyle, ihracat satış adetlerinin geçtiğimiz yıla paralel bir görünüm izlemesi bekleniyor.