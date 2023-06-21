Beyaz eşya, makarna ve gübre firmaları sözlü savunma yapacak

Rekabet Kurulunca yürütülen beyaz eşya, makarna ve gübre sektörlerine ilişkin soruşturmalarda sözlü savunma aşamasına gelindi.

Beyaz eşya, makarna ve gübre firmaları sözlü savunma yapacak

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, gübre sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı 25 Temmuz'da yapılacak.

LG Electronics Tic. AŞ ve distribütörü SVS Dayanıklı Tüketim Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yeniden satış fiyatı belirleyerek kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada ise sözlü savunma toplantısı 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret AŞ ile İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında ilgili kanunu ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada da sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu toplantı 1 Ağustos saat 10.30'da yapılacak.

Arçelik Pazarlama AŞ hakkında yeniden satış fiyatı belirleyerek kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada da sözlü savunma toplantısı 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Sözlü savunmalar saat 14.30'da alınacak.

Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında yeniden satış fiyatı belirleyerek kanunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada ise tarafların sözlü savunmaları 2 Ağustos'ta dinlenecek.

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