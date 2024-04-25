Beyaz eşya satışlarında yüzde 28'lik büyük artış

Türk beyaz eşya sektöründe işler iyi gidiyor. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre 2024 yılının ilk çeyreğinde beyaz eşya satışlarında yüzde 28'lik artışın yaşandı.

Toplantıda konuşan TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, Türkiye'nin beyaz eşya sanayisinde Avrupa'nın en büyüğü olduğunu söyledi. Beyaz eşya sektöründe dünyanın ise ikinci en büyük üretim üssü konumunda olduğunu anlatan Sığın, sektörün 33 milyon adetlik üretim, 23 milyon adetlik de ihracat kapasitesiyle önemli bir aktör olduğuna işaret etti.

Sektörde 60 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığını kaydeden Sığın Türk beyaz eşya sektörünün dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarıyla dünyayla rekabet ettiğini söyledi.

Sığın, yılın ilk çeyrek verilerine göre, beyaz eşya sektörünün geçen yılın aynı dönemine göre iç satışlarda yüzde 28 artış kaydederken, ihracatta yüzde 5 düşüş yaşadığını ifade etti.