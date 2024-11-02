Beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı büyüleyici manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı büyüleyici manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, kar yağışı sonrası beyaz gelinliğini giydi.

Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, kar yağışı sonrası adeta beyaz bir gelinlik giymiş gibi görünüyor. Dağın zirvesinden eteklerine kadar karla kaplanan bu muhteşem doğa manzarası, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı Dağı, Doğubayazıt ilçesi ve çevre köylerden gözlemlenen büyüleyici görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yöre halkı arasında “beyaz gelinliğini giydi” tabiriyle anılan Ağrı Dağı, dört ülkenin sınırında yer alması nedeniyle ziyaretçilerine uluslararası düzeyde eşsiz bir manzara sunuyor. Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyünde meyve bahçesi kuran Abdulkadir Ardin, “Ağrı Dağı’nın bu beyaz hali gerçekten harika. Onu böyle gördükçe insan mest oluyor. Kendi köyümüzde bu manzaraya şahit olmak, hepimizi çok mutlu ediyor” dedi.

Karlarla kaplanan Ağrı Dağı, kış turizmi açısından da bölgeye ilgi uyandırıyor. Özellikle doğa fotoğrafçıları ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken bu manzara, Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın kış mevsiminde de cazibesini koruduğunu gösteriyor.

Beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı büyüleyici manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı büyüleyici manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı büyüleyici manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı büyüleyici manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı büyüleyici manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı büyüleyici manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı büyüleyici manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı büyüleyici manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı büyüleyici manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı büyüleyici manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

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