Beyaz kıyafetleri ve baretleriyle yürüdüler

Kaynak: DHA
Beyaz kıyafetleri ve baretleriyle yürüdüler

Zonguldak’ta törene beyaz kıyafetleri ve bariyerleri ile katılan madenciler geçit töreninde ilgiyle izlendi.

Zonguldak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında madenciler, beyaz kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Zonguldak Stadyumu’nda kutlama programı düzenlendi. Tören, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in törene katılan vatandaşların, öğretmen ile öğrencilerin bayramını kutlaması ile başladı. Törende öğrenciler gösteri düzenlendi. Törene beyaz kıyafetleri ve baretleriyle katılan madencilerin geçit töreninde yürüyüşü ilgiyle izlendi.

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