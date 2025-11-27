Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in yengesi, ICE mensupları tarafından gözaltına alındı, sınırdışı işlemlerinin yapılması için sevk edildi.

Leavitt'in, abisinden yıllar önce boşanan, yengesi Bruna Ferreira'nın ICE ajanları tarafından Massachusetts, Revere'de gözaltına alındığı bildirildi. Ferreira'nın gözaltına alınması, eski görümcesi Leavitt'in de de mensubu olduğu Trump yönetiminin göçmen karşıtlığı politikalarının bir parçası olarak yorumlandı. Ancak eski yengenin "kaçak" olduğu da iddialar arasında

Boston'da yaşayan Ferreira, daha çocuk yaşlarda ailesiyle beraber Brezilya'dan ABD'ye gelen bir göçmendi. Ferreira, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in abisi Michela Leavitt ile evli ve 11 yaşında bir oğulları var. Ferreira, oğlunu okuldan almak için evinden çıktı. Aracına bindi ve bir anda arabasının etarfı ICE ajanlarınca sarıldı. Ferreira'nın kız kardeşi Graziela Dos Santos Rodrigues yaşananları bölge medyasına anlattı. Rodrigues'e göre ICE ajanları Ferreira'ya kimlik, ehliyet ve ruhsat sordu. Ferreira ehliyet ve ruhsatı verdi ancak kimliği yoktu. Hal böyle olunca ICE ajanları "kaba bir tavırla" Ferreira'yı gözaltına aldı.

Rodrigues şöyle konuştu: “Kız kardeşim çok korkmuş ve çılgına dönmüş olmalı. Altı yaşından beri burada yaşıyor. O, her şeyden önce bir Amerikalı. O anda aklına gelen her şeyi denediğine eminim. Ancak, bu pek işe yaramadı.”

'YILLARDIR KONUŞMUYORLAR'

Beyaz Saray'dan bir yetkili ise bir açıklama yaparak durumu açıklığa kavuşturdu:

“Bu kişi Karoline'nin yeğeninin annesi ve yıllardır konuşmuyorlar. Çocuk doğduğundan beri babasıyla birlikte New Hampshire'da yaşıyor. Hiçbir zaman annesiyle yaşamadı.”

Ayrıca, ABD İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü “ICE'nin Brezilya'dan gelen suçlu bir kaçak göçmen olan Bruna Caroline Ferreria'yı tutukladığı” yönünde bir açıklama yaptı.

Ferreira'nın daha önce de darp suçundan tutuklandığı ifade edildi.

ABD'ye 6 Haziran 1999 tarihine kadar ülkeyi terk etmesini gerektiren B2 turist vizesiyle giriş yapmıştı. Şu anda Güney Louisiana ICE İşlem Merkezi'nde ve sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor.