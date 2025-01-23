Beyaz Saray: Trump, Yemen'deki Husileri yeniden ‘yabancı terör örgütü’ olarak tanımladı”

Beyaz Saray, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'deki Husileri, “yabancı terör örgütü (FTO)” olarak tanımladığını duyurdu. Böylece Biden yönetiminin Trump'ın ilk döneminde alınan Husilerin FTO'den çıkarılması kararını ikinci kez tersine çevirdiği belirtildi. Husilerin yeniden bir "FTO” olarak tanımlanmasına yönelik bir öneri, görevdeki son ayında eski Başkan Joe Biden'a sunulmuş, ancak Biden bu kararı yeni yönetime bırakmayı tercih etmişti.

Husilerin yeniden "FTO” olarak listelenmesi kararını ilk kez haberleştiren ABD merkezli Washington Free Beacon gazetesi, Trump tarafından imzalanacak emrin İran'ı Husileri desteklediği için kınayacağını da belirtti. Haberde, ayrıca emrin ABD'nin “Husi kabiliyetlerini ve operasyonlarını ortadan kaldırma” politikasını öngördüğü kaydedildi.

Husiler, 7 Ekim 2023’te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından Kızıldeniz'deki ABD askeri ve ticari gemilerinin yanı sıra İsrail'le bağlantılı olduğunu iddia ettikleri gemilere de saldırmaya başlamıştı. İsrail ordusunun saldırıya verdiği karşılık, Gazze'nin büyük bölümünü harap etmesinin ardından Husiler, eylemlerinin Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma gösterisi olduğunu söyledi.

Biden, ilk dış politika icraatlarından birinde, Trump yönetiminin son günlerinde Husilere uygulanan terör damgasını kaldırırken, ABD'nin geleneksel Körfez müttefiklerini de hedef almıştı. Biden, geçen yıl Husilerin "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" (SDGT) olarak yeniden listelenmesini emretmiş ancak onları bir FTO olarak yeniden belirlemekten kaçınmıştı. Biden yönetimi, bu tür tanımlamaların dünyanın en ciddi insani krizlerinden birini yaşayan Yemen'e insani yardım ulaştırılmasını engelleyebileceğini savunmuştu.

ABD, Husi tehdidine karşılık olarak geçen ocak ayında, grubu caydırmak ve bölgedeki uluslararası nakliye yollarını korumak amacıyla bir deniz koalisyonu kurmuştu. Husiler ise son günlerde Gazze ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak İsrail'e yönelik saldırılarını durduracaklarını belirtti.

Husilerin saldırılarının, başta uçak gemisi saldırı gruplarının konuşlandırılması ve bu saldırılara karşı savunma amaçlı füze ve diğer mühimmat harcamaları olmak üzere ABD'ye milyarlarca dolara mal olduğu ifade edildi.