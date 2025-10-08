Halkbank’ın ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla açılan dava gündemdeki yerini koruyor. New York Güney Bölgesi Savcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre banka, 20 milyar dolarlık kısıtlı fonu gizlice transfer etti, İran’ın petrol gelirlerini altın ve nakde çevirdi, ayrıca sahte gıda ticareti belgeleri düzenleyerek petrol gelirlerinin aktarımını meşrulaştırmaya çalıştı.

Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı temyizde, Türkiye’ye ait bir devlet bankası olarak başka bir ülkenin yargı yetkisine tabi olmaması gerektiğini savunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, pazartesi günü Halkbank’ın son temyiz başvurusunu reddederek, federal hükümetin açtığı ceza davasının devam etmesine karar verdi.

Halkbank davası ile ilgili yapılan yorumlarda uzmanlar mahkemenin suçlu bulması durumunda bankanın 10 milyar dolara kadar ceza alabileceği yorumu yapmıştı. Öte yandan Halkbank’ın ABD’deki davada suçlu bulunması durumunda Türkiye’deki finans sisteminin büyük tehlikeye girebileceği ve ihracatta büyük krizin yaşanabileceği belirtiliyor.

100 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Halkbank davasının da gündeme geldiği öğrenildi. Reuters’te yer alan haberde Erdoğan ile Trump’ın görüşmesinde Halkbank konusunda yapılan teklif yer aldı. Buna göre ABD yönetimine 100 milyon dolarlık bir teklif sunuldu. Beyaz Saray’daki görüşmede hangi koşulların masaya yatırıldığının ve ABD tarafının teklife nasıl yanıt verdiğinin netlik kazanmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Reuters’ın uzlaşma görüşmelerine dair sorularını yanıtsız bırakırken, Beyaz Saray'ın da yorum yapmadığı ifade edildi. Türkiye’nin en büyük dördüncü bankası olan Halkbank’tan da konuyla ilgili açıklama gelmedi.

DEV BANKALAR CEZA ÖDEMİŞTİ

2009-2015 yılları arasında ABD yaptırımlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle HSBC, BNP Paribas, Standard Chartered ve Credit Suisse gibi sekiz Avrupa bankası toplamda 14 milyar dolardan fazla ceza ödemişti.

Fransız BNP Paribas, Sudan, Küba ve İran’a yönelik yaptırımları deldiği suçlamalarını kabul ederek tek başına yaklaşık 9 milyar dolar ödemişti.