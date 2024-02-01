Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Türkiye F-35 programına dönebilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde Türkiye'nin yeniden F-35 programına katılmasına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Türkiye'ye F-16'ların satılmasının ardından yeniden gündeme gelen konuya ilişkin Kirby, bu konuda bir değişiklik ya da güncel bir gelişme olmadığını söyledi.

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Kirby, "Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir." ifadelerini kullandı.

Ankara’ya gelerek bir takım temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili sorunun çözülmesi halinde Türkiye'ni yeniden F-35 programına kabul edilmesinden memnuniyet duyacaklarını kaydetmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin F-35 savaş uçağı üretim projesinde yer alan Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının ardından CAATSA yaptırımları çerçevesinde projeden çıkarılmıştı.

Türkiye'nin, yaptığı ödemelere karşılık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitleri alması gündeme gelmişti.