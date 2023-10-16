Beyazıt Öztürk’ün sunduğu eğlence programı Beyaz Show uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı Beyaz Show programının tekrar yayınlanacağını söyledi. Peki, Beyaz Show ne zaman başlıyor? Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak?

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda Beyaz Show’un ekranda olacağı tarihi de açıkladı.

Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı, ‘’Çok büyük geliyoruz. Beyaz Show yılbaşında olacak. Beyazıt Öztürk benim televizyon sektöründe takdir ettiğim insanlardan biridir. Hem kalbine hem de işine büyük hayranlığım var. Yılbaşında akılları alacak bir Beyaz Show olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Yılbaşı gecesi nefes almadan izleyeceğiz. Onu arada yapması için sıkıştır. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var’’ ifadelerini kullandı.

BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Cuma akşamları izleyiciyle buluşan Beyaz Show’un yılbaşı programının ardından devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Öte yandan programında TV8 ekranlarında yayında olması bekleniyor.