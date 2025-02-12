Beyaza büründü! Karın tadını çıkarmak için İstanbul'un en yüksek tepesine gittiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün İstanbul genelinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul'un yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışının ardından dün 9 ilçede bugün ise kent genelinde okullar tatil edildi. Bu sabah kentte yeniden başlayan kar yağışı, başta yüksek kesimler olmak üzere bazı ilçelerde aralıklarla devam ediyor. Çamlıca Tepesi ve Beykoz da ise kar yağışı öğle saatlerinden itibaren yeniden başladı. Okulların da tatil olmasını fırsat bilen bazı aileler, çocuklarıyla kar topu oynayıp karın tadını çıkardı. Kimi kardan adam yaparken, kimi de kızakla kaydı. Gezmek için Çamlıca'ya gelen vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çektirdi.

'ÇOCUKLAR 3 YILDIR KAR YAĞIŞINI BEKLİYORLAR'

Çocuklarıyla birlikte Çamlıca Tepesi'ne eğlenmeye gelen Seda İzmir, "Evimiz buraya yakın. Karın yağdığını görünce hemen tepeye çıkmak istedik, çünkü aşağılara yağmıyor. Çok mutluyuz. Çocuklar 3 yıldır bu karı bekliyorlar. Okulun tatil olmasına da o yüzden çok sevindik" dedi. Oğlu Yusuf İzmir ise "Okullar tatil olmasaydı şu an burada değildik, ders yapıyorduk. Okulların tatil olması iyi oldu, baya eğleniyorum" şeklinde konuştu.