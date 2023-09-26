Beyazıt Öztürk’ten Filenin Sultanları’na teşekkür hediyesi

Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde tarih yazan Filenin Sultanları’na ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ten sürpriz bir teşekkür hediyesi geldi.

Beyazıt Öztürk’ten Filenin Sultanları’na teşekkür hediyesi

Her yaştan izleyici tarafından sevilen ekranların neşeli ismi Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda Eskişehir’de heykel atölyesi kurduklarını açıklamış ve ilerleyen dönemlerde bu eserleri sergileyeceklerini belirmişti.

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Şimdilerde yeniden ekrana gelmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk’ten Filenin Sultanları’na sürpriz bir hediye geldi. Sosyal medya sayfasından bir video yayınlayan Beyazıt Öztürk şu ifadeleri kullandı: “Milli gururumuz VOLEYBOLCU KIZLARIMIZ için teşekkür hediyesi. Yıllar sonra ilk sergim PSM Zorlu’da.

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Beyazıt Öztürk'ün sosyal medya sayfasından paylaştığı videoya kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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