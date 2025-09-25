Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu taburcu oldu

Cem Yılmaz'ın eski eşi oyuncu Ahu Yağtu beyin anevrizması teşhisinin ardından günlerdir hastanede tedavi görüyordu. Taburcu olan güzel oyuncu sosyal medya hesabından takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

MENAJERİ TEDAVİ SÜRECİNİN BAŞLADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Yağtu'nun menajerlik şirketi "Ahu Yağtu geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz. Sevgiler" açıklamasını yapmıştı.

4 ADET ANEVRİZMAYA RASTLANILDI

Günlerdir hastanede tedavi gören Ahu Yağtu, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşım ile taburcu olduğunu duyurdu.

Yağtu, "Merhabalar, epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibarıyla taburcu oldum. Şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım çok şükür. Bu dönemde başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın" ifadelerini kullandı.