Beyin bu alışkanlıktan nefret ediyor! Herhes yapıyor! Uzmanlardan kritik öneriler

Yeni bir araştırma, sabah uyandığımızda yaptığımız ilk eylemin, yani akıllı telefonlarımıza sarılmanın, beyin sağlığı üzerinde şaşırtıcı derecede olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu. Özellikle sabahın ilk saatlerinde, beynin prefrontal korteksi (karar verme, planlama ve problem çözmeden sorumlu bölgesi) henüz tam kapasiteyle çalışmaya başlamadı. Bu durumdayken maruz kalınan bilgi bombardımanı, beynin doğal uyanma sürecini bozarak gün boyu sürebilecek bir bilişsel yorgunluğa yol açabildi.

Stanford Üniversitesi'nden nörobilimci Dr. Andrew Huberman, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bu durumu "dopamin döngüsünün sabah sabotajı" olarak nitelendirdi.

Dr. Huberman, normalde yavaş yavaş ve doğal uyaranlarla aktive olması gereken dopamin sisteminin, sosyal medya bildirimleri veya haber başlıklarıyla aniden ve aşırı bir şekilde tetiklendiğini belirtti. Bu ani dopamin artışı, günün ilerleyen saatlerinde motivasyonun düşmesine ve odaklanma zorluğuna neden olabiliyor.

TEKNOLOJİYE BİR SAATLİK MOLA KURALI

Uluslararası bir dergide yayınlanan "Technology, Mind, and Behavior" başlıklı makale, akıllı telefonların sabah kullanımının kaygı düzeyini ve stres hormonlarını artırdığına dikkat çekti.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Anna Lembke, sabah ilk bir saat telefon kullanımından kaçınmanın, bireylerin kendi iç ritimlerine dönmelerine ve gün içinde daha sakin ve dengeli hissetmelerine yardımcı olduğunu vurguladı.

Peki, bu kötü alışkanlığın yerine ne koyabiliriz? Uzmanların önerileri oldukça basit ve etkili:

Doğal ışık almak: Uyandıktan sonra perdeleri açmak veya kısa bir yürüyüşe çıkmak, beynin sirkadiyen ritmini düzenleyerek doğal bir uyanma sağlar.

Hidrasyon: Bir bardak su içmek, uyku sırasında kaybedilen sıvıyı yerine koyarak vücudu canlandırır.

Hafif bir aktivite: Esneme hareketleri veya kısa bir meditasyon, güne zihinsel ve fiziksel olarak daha iyi başlamanıza yardımcı olur.

Uzmanlar, beynimizin güne başlarken maruz kaldığı ilk etkilere karşı son derece hassas olduğunu ve sabah rutinlerimizi yeniden gözden geçirmenin, uzun vadede ruh sağlığımız ve bilişsel fonksiyonlarımız için kritik önem taşıdığını belirtti.

Gününüze doğru bir başlangıç yapmak, sadece bir alışkanlık değişikliğinden öte, beyninize hak ettiği değeri vermek anlamına geldi.