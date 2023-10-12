Beyin kanaması geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

Malatya’nın Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren yaşlı hasta, ambulans helikopter ile Malatya’ya getirildi.

Beyin kanaması geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

Edinilen bilgilere göre Darende ilçesinde evinde fenalaşan 79 yaşındaki İbrahim Yücel, hemen ambulansla ilçedeki devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan hastanın beyin kanaması geçirdiği belirlenince zaman kaybetmeden tam teşekküllü bir hastaneye sevki istendi. Karayolu ile zaman kaybı yaşanacağından devreye 112 Ambulans Helikopter girdi. Kısa sürede ilçeye gelen helikopter burada ilçe stadyumundan hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne getirildi.
Hastanın burada tedavi altına alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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