Beyin ölümünün gerçekleştiği sanıldı. Hasta organları alınmak üzereyken uyandı

Kentucky Organ Donor Affiliates (KODA) bünyesinde organ koruma uzmanı olarak çalışan Nyckoletta Martin, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'ne yazdığı bir mektupta olayı ortaya çıkardı.

Yayınlanan mektup, ABD’de organ bağışı ve nakil sistemine yönelik eylül ayında gerçekleştirilen bir oturumda gündeme getirildi.

GÖZLERİNİ AÇTI, MASADA AĞLAMAYA BAŞLADI

Sciencealert'in haberine göre hastanın 36 yaşındaki Anthony Thomas 'TJ' Hoover II olduğu ortaya çıktı. TJ, bir uyuşturucu aşırı dozunun ardından Kentucky'deki Baptist Sağlık Hastanesi'ne kaldırılmış, geçirdiği kalp krizinden sonra beyin ölümünün gerçekleştiği ilan edilmişti.

Organlarını bağışlama isteği doğrultusunda, yaşam desteği sonlandırılarak organ bağışı süreci başlatıldı.

KARDEŞİ GÖZLERİNİ AÇTIĞINI GÖRDÜ

TJ’in kız kardeşi Donna Rhorer, kardeşinin ölümünün ardından yanında olduğunu ve ameliyata giderken TJ’nin gözlerini açtığını, ancak hastane personelinin bunun bir refleks olduğunu söylediğini ifade etti.

Ancak ameliyat masasında daha belirgin hareketler yapmaya başlaması ve gözle görülür şekilde ağlaması üzerine tıbbi ekip alarma geçti.

NPR'ye konuşan organ koruma uzmanı Natasha Miller, ameliyatı yapan cerrahın "Bu işte yokum, devam edemem" diyerek müdahaleyi sonlandırdığını söyledi.

Konuşma, hafıza ve hareket sorunları yaşıyor

Neyse ki TJ hayatta kalmayı başardı ve şu anda kız kardeşinin bakımında. Ancak NPR'nin haberine göre, konuşma, hafıza ve hareket sorunları yaşamaya devam ediyor.

Olay, ABD federal Sağlık Kaynakları ve Hizmetleri İdaresi (HRSA) tarafından soruşturuluyor.

Baptist Health Richmond Hastanesi, NPR aracılığıyla yaptığı açıklamada, hasta güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

KODA ise olayın doğru yansıtılmadığını savunarak, “Bir hastanın durumu iyileşirse ya da belirlenen sürede kalp durması gerçekleşmezse, aileye bağışın yapılamayacağı bildirilir ve hasta hastanede bakım altında tutulur. Bu vakada da tam olarak bu olmuştur” ifadelerini kullandı.

Bu tür vakalar, beyin ölümünün doğru tespit edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Beyin ölümünün belirlenmesi için beyin dalgalarının ölçüldüğü elektroensefalogram gibi yöntemler kritik öneme sahip. ABD’de organ nakli hâlâ ciddi bir sağlık sorunu olarak ön planda yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl ülkede 46 binden fazla organ nakli başarıyla gerçekleştirildi. Ancak organ bekleyen 100 binden fazla hasta bulunuyor.