Bilim dünyası, cerrahi operasyonların ve radyoterapinin zorlu etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan devrim niteliğinde bir kanser tedavisi yöntemini kamuoyuna açıkladı.

Geliştirilen bu nano-sprey teknolojisi, Glioblastoma Multiforme (GBM) gibi en agresif beyin tümörü türlerine karşı bile cerrahi operasyon sırasında anında uygulanabilme potansiyeli taşıyor.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMİNDE KRİTİK GELİŞME

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Harvard Tıp Fakültesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ortaklığında yürütülen bir çalışma, özel olarak formüle edilmiş bir nanoteknolojik spreyin, tümörün çıkarılmasından sonra kalan mikroskobik kanser hücrelerini yok etmede üstün bir başarı sergilediğini ortaya koydu.

Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu sprey, ameliyat boşluğuna püskürtüldüğünde hızlı bir şekilde bir jel tabakasına dönüşerek salımını gerçekleştirdi.

UZMANLARDAN ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Harvard Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Başkanı ve dünya çapında tanınan isim Dr. Stephen J. P. Ryan, bu yöntemin beyin kanseri tedavisinde bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Dr. Ryan, "Bu nano-sprey, kanser hücrelerini çevreleyen mikro-ortama müdahale etme biçimimiz açısından çığır açıcıdır. Lokalize tedavi imkanı sunarak sistemik yan etkileri neredeyse ortadan kaldırdık" şeklinde konuştu.

İMMÜNOTERAPİ AJANLARI DOĞRUDAN TÜMÖR BÖLGESİNE ULAŞTI

Spreyin etken maddesi, kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden gizlenme yeteneğini ortadan kaldıran immünoterapi ajanlarından oluştu. Bu ajanlar, tümör boşluğunda yüksek konsantrasyonda tutularak, tümörün tekrarlama riskini minimize etmeyi sağladı.

Araştırmaya dışarıdan katkı sağlayan ve nanoteknoloji alanında uzman olan Zürih Üniversitesi'nden Biyomühendislik Profesörü Dr. Elena F. G. Meier, yöntemin güvenirliğine ve etkinliğine dikkat çekti.

Dr. Meier, "Nanoteknolojik taşıyıcılar sayesinde ilacı doğrudan ihtiyacımız olan yere, yani kalan en dirençli kanser hücrelerinin bulunduğu bölgeye ulaştırdık. Bu, tedaviye dirençli GBM’ler için hayati bir gelişmedir" dedi.

İlk aşama deneylerde umut verici sonuçlar elde eden bilim insanları, yeni tedavi yaklaşımının klinik denemelere geçişi için hızla çalıştıklarını bildirdi. Bu spreyin, beyin tümörü hastalarının yaşam süresi ve kalitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.