12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Beykent Üniversitesi 39 akademik personel alacak

Beykent Üniversitesi, bünyesinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 39 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 15:48
Takip Et

Beykent Üniversitesi 39 akademik personel alacak

Beykent Üniversitesi 39 akademik personel alacak
+
Aa
-

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Beykent Üniversitesi, bünyesinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 39 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi Meslek Yüksekokulu, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 39 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni'ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/ kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Duyurulur. 15382/1/1-1

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi 3 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi : 11.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 25.12.2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 27.12.2022

Yazılı Sınav Tarihi : 29.12.2022

Nihai Değerlendirme Tarihi : 30.12.2022

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

8- ALES Belgesi

9- Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kuramlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19

34396 Sarıyer, İstanbul

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni'ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/ kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Duyurulur. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
1
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
2
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
3
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
4
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
5
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
6
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
7
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
﻿34 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
﻿34 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
﻿34 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
﻿Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
﻿Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
﻿Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
﻿Samsun'da 4 IŞİD'ci adli kontrolle serbest bırakıldı
﻿Samsun'da 4 IŞİD'ci adli kontrolle serbest bırakıldı
﻿Samsun'da 4 IŞİD'ci adli kontrolle serbest bırakıldı
﻿İnsan koronavirüsü çocuklarda Covid-19'dan daha ağır seyrediyor
﻿İnsan koronavirüsü çocuklarda Covid-19'dan daha ağır seyrediyor
﻿İnsan koronavirüsü çocuklarda Covid-19'dan daha ağır seyrediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.