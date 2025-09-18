Beykoz Belediye Başkan Vekili'nden Bakan ziyareti

Kaynak: ANKA
Beykoz Belediye Başkan Vekili'nden Bakan ziyareti

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

kurumbir.jpg

Kurum sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin, "AK Partimize katılan yeni yol arkadaşımız Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. İlçemizin ihtiyaçlarını dinledik, kentsel dönüşüm başta olmak üzere projelerimizi istişare ettik. Daha dirençli, daha güvenli bir İstanbul inşa etmek için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

