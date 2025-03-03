Beykoz Belediyesi soruşturmasında sıcak gelişme!

İstanbul-Beykoz Belediyesi’ndeki soruşturma kapsamındagözaltına alınan, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de yer aldığı 21 kişinin ifade işlemleri sona ermişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Son olarak, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat sabahı 04.00 sularında evinden gözaltına alındı. Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla emniyete götürüldü.

Köseler’in gözaltına alınma gerekçesi olarak “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları gösterildi. Belediye binası önünde polis ve çevik kuvvet ekipleri bariyerler kurarak güvenlik önlemi aldı.

NE OLMUŞTU?

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat sabahı 04.00 sularında evinden gözaltına alındı. Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla emniyete götürüldü.

Köseler’in gözaltına alınma gerekçesi olarak “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları gösterildi. Belediye binası önünde polis ve çevik kuvvet ekipleri bariyerler kurarak güvenlik önlemi aldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMASI

Başsavcılığın açıklaması ise şöyleydi:

"Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı A.K, ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan (eski) Danışmanı E.H.B hakkında birden fazla ‘İhaleye Fesat Karıştırma’ suçundan; ayrıca Başkanlık Özel Kalem Müdürü V.G ve Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi, 15 şüpheli hakkında birden fazla ‘İhaleye Fesat Karıştırma’ ve ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Üyelik ve Yardım’ suçlarından yakalama, gözaltı, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak arama ve elkoyma talimatı verilmiş olup; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemler başlatılmıştır."