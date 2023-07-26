Beykoz yangını hakkındaki son dakika gelişmeyi İstanbul Valisi Davut Gül verdi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; yangın nedeniyle yaklaşık 13 hektarlık alan zarar gördü. İstanbul Valisi Davut Gül, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Vali Gül’den Yangın Bölgesine Ziyaret

Beykoz’da dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, gece boyunca yangına karadan ve havadan müdahale etti.

İstanbul Valisi Davut Gül de bugün Orman Bölge Müdürlüğünün gözlem kulesine giderek, yangınla ilgili bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Gül, yangının kısmen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yangında 13 Hektarlık Alan Zarar Gördü

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangında yaklaşık 13 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.